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- Tuzla'daki tersanede yangın çıktı
Tuzla'daki tersanede yangın çıktı
Tersanedeki kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
- DHA
- 27.11.2021 - 12:15
- Güncelleme : 27.11.2021 - 12:44
Tuzla'daki bir tersanede bakıma alınan 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kazan dairesinde yangın çıktı.
Nedeni henüz bilinmeyen yangın için bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Tuzla'daki tersanede yangın çıktı
CAN KAYBI VE YARALI YOK
Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.