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    Tuzla'daki tersanede yangın çıktı

    Tersanedeki kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 27.11.2021 - 12:44
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    Tuzla'daki tersanede yangın çıktı

    Tuzla'daki bir tersanede bakıma alınan 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kazan dairesinde yangın çıktı.

    Nedeni henüz bilinmeyen yangın için bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    SÖNDÜRÜLDÜ

    İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

    Tuzla'daki tersanede yangın çıktı

    CAN KAYBI VE YARALI YOK

    Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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