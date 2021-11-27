Tersanedeki kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Tuzla'daki bir tersanede bakıma alınan 100 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin kazan dairesinde yangın çıktı.

Nedeni henüz bilinmeyen yangın için bölgeye çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Tuzla'daki tersanede yangın çıktı

CAN KAYBI VE YARALI YOK

Yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.





















