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    Tuzla'daki yangında yatalak hastanın cesedi bulundu

    Postane Mahallesi üzerindeki gecekondu bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri müdahale sırasında, evde yaşayan yatalak hastanın cansız bedenine ulaştı.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 13:56
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    Tuzla'daki yangında yatalak hastanın cesedi bulundu

    Tuzla'nın Postane Mahallesi'nde bulunan gecekonduda, saat 12.40 sularında bilinmeyen sebeple yangın başladı.

    EKİPLER YÖNLENDİRİLDİ

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

    YATALAK HASTA YANGINDA CAN VERDİ

    İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yatalak hasta olduğu belirtilen 50 yaşındaki Ayhan Köşker'in cansız bedenine ulaştı.

    Öte yandan polis ekiplerinin çıkan yangınla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.

    Tuzla daki yangında yatalak hastanın cesedi bulundu #1

    Tuzla daki yangında yatalak hastanın cesedi bulundu #2

    Tuzla daki yangında yatalak hastanın cesedi bulundu #3

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