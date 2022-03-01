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Twerk yapmak isterken pencereden aşağı düştü
Pencere kenarında dans eden bir kadının aşağı düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında girdi.
- Haber Merkezi
- 01.03.2022 - 08:47
- Güncelleme : 01.03.2022 - 08:48
Sosyal medyaya düşen bir görüntü, izleyenler tarafından çokça paylaşıldı.
Açık olan pencerenin kenarında twerk yapan bir kadın, dengesini kaybetmesinin ardından aşağı düştü.
Cep telefonu kamerasına yansıyan olay, görenleri şaşkına çevirdi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kadının sağlık durumunun merak edilmesi üzerine, kadının yakınlarına ulaşan bazı sosyal medya kullanıcıları, hafif yaralanan kadının durumunun iyi olduğunu belirtti.
ALKOLLÜ OLDUĞUNU ÖNE SÜRENLER DE OLDU
Öte yandan söz konusu görüntüler kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.
Bazıları kadının alkolün etkisinde olduğunu belirtirken, bazıları da kendisinde olduğunu öne sürdü.