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Twerk yapmak isterken pencereden aşağı düştü

Twerk yapmak isterken pencereden aşağı düştü

Pencere kenarında dans eden bir kadının aşağı düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında girdi.