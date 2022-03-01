Euro
15.50
-0.48%
Dolar
13.81
-0.23%
Altın
846.71
-0.45%
Borsa
1946
-0.32%
Bitcoin
592.668
10.01%
BTXN Coin
36.79
-1.89%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Bulutlu 2 C

    Twerk yapmak isterken pencereden aşağı düştü

    Pencere kenarında dans eden bir kadının aşağı düştüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında girdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 08:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Twerk yapmak isterken pencereden aşağı düştü

    Sosyal medyaya düşen bir görüntü, izleyenler tarafından çokça paylaşıldı.

    Açık olan pencerenin kenarında twerk yapan bir kadın, dengesini kaybetmesinin ardından aşağı düştü.

    Cep telefonu kamerasına yansıyan olay, görenleri şaşkına çevirdi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kadının sağlık durumunun merak edilmesi üzerine, kadının yakınlarına ulaşan bazı sosyal medya kullanıcıları, hafif yaralanan kadının durumunun iyi olduğunu belirtti.

    ALKOLLÜ OLDUĞUNU ÖNE SÜRENLER DE OLDU

    Öte yandan söz konusu görüntüler kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.

    Bazıları kadının alkolün etkisinde olduğunu belirtirken, bazıları da kendisinde olduğunu öne sürdü.

    Twerk yapmak isterken pencereden aşağı düştü #1

    Twerk yapmak isterken pencereden aşağı düştü #2


    İlginizi Çekebilir

    'SMA yenidoğan taramaları kısa zamanda başlatılacak'
    Gündem

    'SMA yenidoğan taramaları kısa zamanda başlatılacak'

    Sınırlar, ASELSAN teknolojileriyle donatılıyor
    Teknoloji

    Sınırlar, ASELSAN teknolojileriyle donatılıyor

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    Görüş Bildir