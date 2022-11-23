Düzce'deki depreme canlı yayında oyun oynarken yakalanan fenomenin, korku dolu anları kameraya yansıdı.

Düzce'de saat 04.08 saatlerinde şiddetli bir deprem yaşandı.

Merkez üssü Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, başta Sakarya ve Bolu olmak üzere pek çok şehirden hissedildi.

Yaşanan deprem sonucunda panikleyen 50 vatandaş, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Deprem anına farklı yerlerde yakalanan vatandaşlar ise gündeme konu oldu.

Twitch yayınında depreme yakalandı

Canlı yayındaki spiklerlerin panik anları kameraya yansırken bir Twitch yayıncısı Baboli isimli fenomen, o anlara oyun oynarken yakalandı.

"Bir şey beni sallıyor"

Canlı yayında oyun oynayan yayıncı, depremi hissettiği anlarda korku ile "Bir şey beni sallıyor." dedi. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Twitch yayıncısının depreme canlı yayında yakalandığı anlar VİDEO

