Uçaklarda türbülansı önleyen çip dolandırıcılığı: 20 milyon TL'lik vurgun yaptı Uçaklarda türbülansı önleyen çip ürettiğini öne süren Çiğdem İlgün isimli dolandırıcı, yatırımcılarına yüzde 30 kar payı vaadinde bulundurarak 20 milyon TL para topladı. Kısa süre sonra İlgün’ün dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.

ensonhaber.com

İstanbul'da filmlere konu olacak cinsten bir dolandırıcılık hikayesi meydana geldi.

Fizik mezunu olan Çiğdem İlgün isimli kadın, kendini alanında çığır açacak bir buluş yağmış gibi lanse etti.

Dolandırıcı kadın bir süre önce kendisini çevresine ve akrabalarına önce fizik mühendisi olarak tanıttı ardından da Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığını öne sürdü.

Önce herkese kendini başarılı bir bilim insanıymış gibi tanıttı

Herkese kendisini başarılı bir bilim insanıymış gibi tanıtan Çiğdem İlgün, geliştirdiği ve "CAFA CHIP" adını verdiği bir yazılımla uçakları türbülanstan önleyen bir çip yaptığını öne sürdü.

İlgün'ün iddiasına göre bu buluş sayesinde uçak türbülansa girmeden önce pilota uyarı verip uçağı en güvenli yeni rotaya geçmesi sağlanacaktı.

Uçak türbülansa girmeden önce en güvenli rotanın nasıl bulunacağına dair bir yazılım geliştirdiğini öne sürdü

Kendisinin bu buluşunun reklamını yaptıran Çiğdem İlgün, geçtiğimiz nisan ayında çıkan bu haberleri Instagram sayfasında da paylaşarak, çevresinde daha çok güven kazandı.

Türbülansı önlediğini söylediği projenin Türkiye ve dünyada çok sayıda şirkete pazarladığını ve 150 milyon dolar yatırım yapıldığını iddia etti.

Mağdurlar kanmaya başladı: Paralar yatırıldı

Çiğdem İlgün'ün öne sürdüğü söz konusu paranın büyüklüğüne kanan mağdurlar, bu yalana para yatırmaya karar verdi.

Dolandırıcı kadın önce kendisine yatırım yapan kişilerin de yatırdıkları para üzerinden yüzde 30 kazanç sağladıklarını belirtip, insanların nasıl kazanç sağladığını gösteren hesap hareketlerini sosyal medyasından sürekli paylaştı.

20 milyon liralık vurgun yaptı

Kendisine gönderilen paraları paylaşarak ağına çok sayıda kişinin düşmesini sağlayan Çiğdem İlgün başta kendi akrabaları olmak üzere pilot, doktor ve mühendislerin de arasında olduğu çok sayıda kişiyi yaklaşık 20 milyon lira dolandırdı.

Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre tıpkı hemen hemen tüm dolandırıcılık vakalarındaki gibi, mağdurlara kısa bir süre yüzde 30'luk kar paylarıyla ödemeler gerçekleştirdi ancak mağdurlar verdikleri paraları peyderpey isteyince Çiğdem İlgün'ün foyası ortaya çıktı.

Foyası ortaya çıktı: Parasını alamayanlar şikayetçi oldu

İstekleri reddedilen mağdurlar savcılığın yolunu tuttu. Mağdurlar yaptıkları suç duyurularında, paralarını alamadıklarını belirterek Çiğdem İlgün'den şikayetçi oldu.

Mağdur avukatlarından Elif Nur Aydın, "İlk aşamada gönderilen paraların getirisiyle birlikte paraları mağdurlara geri göndermiş. Daha çok para koparmak maksadıyla güven tesis etmiş. Para akışından emin olan yatırımcılar daha çok getiri elde etmek amacıyla daha yüksek tutarda para gönderdiklerinde ise, paraları belirtilen zamanda iade edilmemiş" şeklinde konuştu.