Ugandalı öğrenci Antalya'da boğuldu

Üniversite okumak için Türkiye'ye gelen Ugandalı genç, serinlemek için denize girdi. Çırpınmaya başlayan gencin yardımına ekipler koştu ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya’nınKonyaaltı ilçesi Sarısu Plajı’na gelen Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Jarimu Menya, serinlemek için denize girdi.

Denizin dalgalı da olması nedeniyle Menya, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

MÜDAHALE EDİLDİ

Sudaki hareketlenmeyi gören vatandaş ve cankurtaranlar yardıma koştu. Denizden çıkartılan Menya’nın durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Menya, kurtarılamadı.

Uganda uyruklu öğrenci Menya’nın cansız bedeni olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TATİLCİLER İSTİFİNİ BOZMADI

Öte yandan sahildeki cenaze ve polis ekiplerinin çalışmasına rağmen, bazı tatilcilerin yüzmeye devam ettiği görüldü.





