Uğur Poyraz: Aytun Çıray’ın sözleri üzücü

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Türkiye seçim için geri sayımda...

Ensonhaber YouTube kanalında da seçim gündeminin nabzı tutulmaya devam ediliyor.

Her gün saat 18.00'de birbirinden önemli konuklar, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmak üzere canlı bağlantılara katılıyor.

Millet İttifakı'nın paydaşlarından İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yayına katılarak soruları yanıtladı.

Poyraz'a, İyi Partili Aytun Çıray'ın, "Çok düştük toparlayamıyoruz" çıkışı soruldu.

Poyraz, bunun bir iktidar propagandası olduğunu söyledi.

Poyraz şöyle konuştu:

"Tabii işin üzücü yanı, mevcut cumhur ittifakının paydaşlarının bir propaganda arayışı bu söylem. Sayın Çıray’ın mevcut Cumhur İttifakı paydaşlarıyla aynı söylem çıtasında buluşma sebebine üzüldüğümü ifade etmek isterim. Dolayısıyla biraz öncede ifade ettiğim gibi bu bir propaganda çalışması.



Dolayısıyla İyi Parti’nin oy oranları şu an 2-6 Mart öncesindeki rakamları yakalamış durumda, yüzde 15-16'ları yakalamış durumda. Elbette ki 2-6 Mart arasına ilişkin seçmende bu konunun ne olduğunu tam kavrama noktasında bir tereddüt hasıl olmuştu.



2-6-7-8 arası yapılan anketlerde İyi Parti’nin oylarında bir miktar oynama olmuştu, aşağıya yönelik. Ama şu an 15-16 bandında ve yükselmeye hızla kararlı bir şekilde."