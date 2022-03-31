Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu. O anlara ilişkin görüntüler Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 36. gününde devam ederken, Ukrayna ordusu direnişini sürdürüyor.

Ukrayna askerleri, Rus askerlerinin teknik zırhlı araçlarından inerek bir evde konuşlandıklarını tespit ederek harekete geçti.

Rus askerlerinin konuşlandığı nokta top atışlarıyla vuruldu.

Ukrayna ordusunun Rus askerlerini vurduğu anlar VİDEO

O ANLAR KAMERADA

Ayrıca evin yanına gizlenen ve üzeri örtülen tank da imha edildi. Operasyonda Rus askerlerinin panik halinde kaçıştığı görüldü.

O anlar kameralara yansırken Ukranya Savunma Bakanlığı söz konusu görüntüleri paylaştı.