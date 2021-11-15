Ukrayna-Polonya sınırını geçmeye çalışan Türklerin blogger yalanı

Yasadışı yollarla Avrupa’ya kaçmak isteyen Türk vatandaşlarını Ukrayna polisi yakaladı.

Önümüzdeki dönemlerde Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine kaçmak isteyen kişiler çoğalmaya başladı.

Son olarak yasadışı yollara başvurup, Ukrayna Sınır Muhafızları ekiplerince yakalanan Türk vatandaşların sayısında artış görüldü.

'BLOGGER' OLDUKLARINI SÖYLEYİP ŞOFÖRÜ KANDIRDI

Sınır muhafızlarının incelemelerine göre, 'Blogger' olduklarını söyleyerek çekime gittiklerini iddia eden Türk vatandaşları, şoföre verdikleri 700 dolar ile bir araç kiralayarak Polonya sınırına kadar gitmek üzere şoförle anlaştı.

PLANLARI ALMANYA'YA GİTMEK

Sorguya alınan vatandaşların ifadelerinden anlaşıldığı üzere, şahısların araçla önce Avrupa Birliği sınırına gitmek istedikleri oradan da Almanya’ya geçmeyi planladıkları ortaya çıktı.

6 KİŞİ GÖZALTINDA

Suçlarını itiraf eden ve aralarında 1 çocuğun da bulunduğu 6 Türk vatandaşı gözaltına alındı.