Rus saldırılarından 3 saat önce bebekleri olan Özdemir çiftinin mutlulukları yarım kaldı. Çift, çocuklarıyla Türkiye’ye döndü.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon sonrasında ülkeden kaçan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten Türk Hava Yolları uçaklarıyla tahliye edilen Türk vatandaşları arasında bebekli aileler de yer aldı.

Özellikle savaştan kısa bir süre önce doğan bebekli aileler dikkat çekti. Onlardan biri de 2 buçuk yıllık evli olan Mutlu Özdemir ve Ukraynalı eşi Daria Özdemir çiftiydi.

MUTLULUKLARI 3 SAAT SÜRDÜ

Özdemir Ailesi, ikinci çocuklarının doğumu için bir süre önce Kiev'e eşinin ailesinin yanına gitti.

24 Şubat günü hastaneye yatan Daria Özdemir, oğlu Emilian'ı Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıdan sadece 3 saat önce sağlıklı şekilde dünyaya getirdi. Çiftin mutluluğu, bomba ve siren sesleriyle yarım kaldı.

Ukrayna’da saldırılardan 3 saat önce doğan Türk bebeği, ailesiyle İstanbul’da VİDEO



SIĞINAĞA İNMEK ZORUNDA KALDILAR

Özdemir çifti, hemşireler tarafından uyarıldı. Güvenlik nedeniyle bebekleriyle birlikte sığınağa gitmek zorunda kalan aile, Türkiye'ye dönüş için harekete geçti. Kendi imkanlarıyla Kiev'den Romanya sınırına giden Özdemir çifti, Türk Büyükelçiliği yetkilileriyle irtibata geçerek buradan önce başkent Bükreş'e oradan da THY'nin tahliye seferiyle İstanbul'a geldi.

KİMLİK KARTI VE PASAPORTU YOK

Savaş nedeniyle bebeklerine kimlik kartı ve pasaport çıkartamayan aile, İstanbul Havalimanı'nda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Emilian bebeğe seyahat belgesi düzenlenmesiyle yurda giriş yapabildi. Havalimanında basın mensuplarına konuşan Mutlu Özdemir, son bir haftada hem mutluluğu hem de korkuyu yaşadıklarını söyledi.

“HAYATIMIZDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMIZA GELDİ”

Özdemir, "Oğlum 24 Şubat'ta saat 00.03'te dünyaya geldi. Bu mutlulukla ne yapacağımı şaşırdım. Lakin 3 saat sonra siren ve bomba sesleriyle birlikte irkildik. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Hastane odasındaydık ve hemşireler geldi birden. Sığınağa gitmemiz gerektiğini söylediler. Şoktaydım. Ne olduğunu anlamadık. Sabaha kadar bomba ve siren sesleri... Sevinç yerini korkuya, sıkıntıya; aynı zamanda koruma çabasına, nasıl koruyabilirim gibisine girdi. Çok şükür geldik. Şu anda İstanbul'dayız. Eşimin ailesi bizi Romanya sınırına bıraktı. Oradan taksiyle Bükreş'e geldik. Romanya'da bir gece kaldık. Sonra Bükreş'te de Türk Hava Yolları'nın uçağıyla buraya geldik." dedi.

“İLK BOMBA DÜŞTÜĞÜNDE MİDEM BULANDI”

Öte yandan tahliye uçaklarıyla gelen bebekli ailelerden bir başkası ise Aydın Ailesi'ydi. Eşi Alesya ile birlikte uzun süredir Harkov'da yaşayan Murat Aydın, 1 aylık kızları Asya bebek ile İstanbul'a geldi.

Oldukça zor günler geçiren Murat Aydın ise yaşadıklarını ve savaştan kaçışlarını şu şekilde anlattı, "Ukrayna’da 26 Ocak günü çocuğumuzun doğumu ile büyük bir sevinç yaşadık. Siber saldırılar nedeniyle çocuğun evrakını almakta zorluk çektik. Aradan 1 ay süre geçti. Sonra bomba sesleri ile mutluluğumuz sekteye uğradı. Gece 04.30'da ilk bomba düştüğünde midem bulandı. Üşüdüm ve terledim. Sonra bir an önce oradan tahliye edilmemiz gerektiğini dillendirdik. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanlığımız, konsolosluğumuz bizimle ilgilendi. Sürekli bizimle irtibat halinde oldular. Tren istasyonuna gitmemiz gerektiği söyledi. Bir arkadaşımızın aracılığıyla tren istasyonuna gittik. Yolda güzergahlar değişti. 14 saatlik yol 28 saate çıktı. Aç ve susuz şekilde o yolu katettik. Trenden inip hızlı şekilde otobüslere bindirilerek polis eskortu eşliğinde Romanya sınırına ulaştık. Memnuniyetle vatanımıza geldik. Şükrediyoruz. Canımız kurtuldu. Devletimizden Allah razı olsun. Her zaman milletimizin arkamızda olduğunu hissediyorduk. Bugünde vatanımıza kavuştuk. Çok mutluyuz."

“BEBEĞİMİZE NASIL SU, MAMA ALABİLİRİZ ONUN DERDİNE DÜŞTÜK”

Yaklaşık 50 saat süren yolculuk boyunca çok büyük duygu karmaşası yaşadıklarını ifade eden Aydın, "Bombalar düşüyor, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Biz kendimizi zaten unuttuk. Biz bebeğimize nasıl su, mama alabiliriz onun derdine düştük. Çok kötü bir savaş. Haksız bir savaş gidiyor." ifadelerini kullandı.

“DOSTLARIMIZ AİLEMİZ ORADA KALDI”

Aydın’ın eşi Alesya ise, "Barış olmasını istiyoruz. Çocuğumuz için çok endişelendik. Her şeyimi orada kaldı. Dostlarımız ailemiz orada kaldı. Onların hayatta kalmasını istiyoruz. Hala endişe duyuyoruz. Ama umudumuzu da yitirmek istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca yolcular arasında yer alan Çağdaş Y. ve Alona Y. çifti ise 1 aylık oğulları Leon ile İstanbul'a geldi.