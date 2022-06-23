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    Ukrayna'daki savaştan ailesini kurtaran adam davalık

    Nail Baki'nin eşi ve kızı, Ukrayna'ya gittiği sırada savaşın başlamasında dolayı mahsur kalmıştı. Ailesini kurtaran adam, bu günlerde ödeyemediği nafaka ile gündemde yer aldı.
    • 23.06.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 15:04
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    Ukrayna'daki savaştan ailesini kurtaran adam davalık

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ticaretle uğraşan Nail Baki'in eşi ve kızı, Ukrayna'ya akraba ziyaretine gitmişti.

    Fakat Rusya'nın Ukrayna'ya savaç açması nedeniyle anne ve kız ülkede mashur kalmıştı.

    Ailesini mahsur kaldıkları yerden almak isteyen iş adamı Nail Baki, Moldava üzerinden Ukrayna'ya geçip, kızı ve çocuğunu savaştan kurtarmıştı.

    Eski eşine nafakayı ödeyemedi

    Yaptığı davranış ile büyük takdir toplayan Baki, şimdilerde ise eski eşine ödemeği nafaka sebebiyle davalık oldu.

    "İflas ettiğim için nafakayı ödemekte güçlük çekiyorum"

    Kocaeli Adliyesinde görülen duruşmada savunma yapan Nail Baki, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Pandemi süreci yaşanana kadar ödemelerimi düzenli olarak yapıyordum ancak iflas ettiğim için nafakayı ödemekte güçlük çekiyorum. Ekonomik durumum el verdiği ölçüde ödemelerimi yapacağım." dedi.

    Ukrayna daki savaştan ailesini kurtaran adam davalık #1

    Mahkemeden 3 aylık tazyik hapis kararı çıktı

    İHA'nın haberine göre; mahkeme heyeti, Nail Baki’nin bin 600 TL tutarında olan mart ayı nafakasını ödememesi durumunda Kocaeli 2. İcra Mahkemesi’nce 3 ay tazyik hapis cezası almasına karar verdi.

    Ukrayna daki savaştan ailesini kurtaran adam davalık #2


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