Rusya'nın Ukrayna ile askeri harekatı 5'inci günde de devam ederken yaşlı bir adamın, elinde tüfeği olan Rus askerine yumruklarıyla saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi beşinci gününde devam ediyor.

Rus işgaline karşı birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk ederken, bazı vatandaşlar da sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Diğer yandan sokaklardaki sivil direniş de sürüyor.

Eli silahlı bir Rus askeri ile Ukraynalı yaşlı bir vatandaşın kavgası kameraya yansıdı.

TÜFEKLİ RUS ASKERİNE KARŞI KOYMAYA ÇALIŞTI

Görüntülerde, yaşlı Ukraynalı sivilin, eli silahlı Rus askerini tartaklayıp yumruk attığı görüldü.

İkilinin bu kavgası, diğer vatandaşlar tarafından balkondan izlendi. Öte yandan, Rus askerinin elindeki silahla yere ateş ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA İLGİ TOPLADI

Ukraynalı sivilin eli silahlı Rus askerine direniş görüntüleri, sosyal medyada da büyük ilgi topladı.

Ukraynalı adam, silahlı Rus askerine yumrukla saldırdı ViDEO