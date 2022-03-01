Ukraynalı gelin, savaşın ortasında kaldı

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle ailesinin yanından dönemeyen Marianna Siline, Türkiye'deki eşiyle sesli mesaj yöntemi ile haberleşiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat, 6'ıncı günde de devam ediyor.

Rus işgaline karşı birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk ederken, bazı vatandaşlar da sığınaklarda yaşam mücadelesi veriyor.

Diğer yandan sokaklarda sivil direniş de sürüyor.

Antalya’da yaşayan Eray Güngör (36), 6 yıl önce bir otelde çalışırken Ukraynalı Marianna Siline (30) ile tanıştı. İkili, bir süre sonra evlenmeye karar vererek dünyaevine girdi.

AİLESİNİN YANINA GİDEN EŞİ, SAVAŞ NEDENİYLE DÖNEMEDİ

Marianna Siline, 8 Şubat tarihinde çalıştığı otelden izin alarak eşini de alıp, memleketi Ukrayna’ya gitti.

Güngör, 15 Şubat günü işlerinden ötürü eşini ailesinin yanında bırakarak Antalya’ya geri döndü. Bir süre sonra ise Rusya’nın Ukrayna’ya operasyonu başlayınca bulunduğu Harkov bölgesinden çıkamadı.

EVLİ ÇİFT, SESLİ MESAJ YOLUYLA İLETİŞİM KURUYOR

Evli çift, internetin zaman zaman kesilmesinden ötürü güçlükle görüntülü görüşme sağlıyor. İkilinin ses kayıtlarındaki görüşmelerinde ise bomba ve silah seslerinin olduğu görüldü.

"KİMSE EVİNDEN ÇIKAMIYOR"

Yaşanılanları anlatan Eray Güngör, "8 Şubat tarihinde beraber Ukrayna’ya gittim. Kayınpederim emekli polis olduğu için bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Eşim bunun üzerine bir süre daha kalmaya karar verdi. Ben geri döndüm. Sürekli Rus birlikleri tarafından baskın devam ediyor. Bütün halk korkmuş durumda. Kimse evinden çıkamıyor. Alışveriş merkezleri kapalı bulunuyor. Şanslı olanlar ülke dışına çıktı. Rusya’ya sınır olan yerlerde bu mümkün değil. Buralar Rusya’nın kontrolü altında bulunuyor." dedi.

"İNTERNET BAĞLANTISI YOK, EN SAĞLIKLISI SESLİ MESAJ ŞU AN İÇİN"

Eşi ile görüşmeleri anlatan Güngör, "Daha çok fotoğraflar ve sesli mesajlar üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Görüntülü görüşemiyoruz. İnternet bağlantısı yok. En sağlıklısı sesli mesaj şu anda. Ben eşimin tahliye olması için başvurularda bulundum. Dün saat 15.00’te mesaj geldi, Harkov’dan bir trenin kalkacağını söylediler. Eşimin tren istasyonuna uzaklığı 1.5 saat mesafede bulunuyor. Oraya gitmesi mümkün değil. Eve hapis olmuş durumda. Evde kalmayı tercih ediyor. Sürekli silah ve bomba sesleri var. Evin salonunda kalıyor. 4 metrekare alanda yaşamaya çalışıyor." diye konuştu.

Öte yandan Marianna Siline’nin, eşine zaman zaman gönderdiği videolarda caddede tankların ilerlediği, Ukraynalı vatandaşların ise Harkov’da gıda kuyruğunda olduğu görüldü.