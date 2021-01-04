Euro
9.0603
-0.16%
Dolar
7.3679
-0.83%
Altın
458.53
1.22%
Borsa
1.499
1.49%
Bitcoin
232.950
-8.14%
EXEN Coin
11.01
1.94%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Ukraynalı Kristina Novytska'nın ölümünde intihar şüphesi

    Bodrum'da yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş olarak ölü bulunan Kristina Novytska'nın, 4 gün önce internet üzerinden kelepçe siparişi verdiği belirlendi.
    • DHA
    • 04.01.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 11:23
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ukraynalı Kristina Novytska'nın ölümünde intihar şüphesi

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Eskiçeşme Mahallesi'ndeki 32 villanın bulunduğu bir sitede yaşayan 25 yaşındaki Ukraynalı Kristina Novytska'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, önceki gün durumu ailesine bildirdi.

    Kendilerinin de kızlarından haber alamadıklarını belirten Novytska'nın ailesi, ev sahibini aradı.

    EV SAHİBİ ÖLÜ BULDU

    Eve çilingir yardımıyla giren ev sahibi, Kristina Novytska'yı sandalye üzerinde, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu.

    Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Novytska'nın yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

    Kristina Novytska

    KAPISI KİLİTLİYDİ

    Olay yerine giden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, Kristina Novytska’nın anahtarının kapının iç kısmında bulunduğu ve çilingir açmadan önce arkadan kilitli olduğunu belirledi.

    Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede, herhangi bir yerde zorlanma olmadığı da öğrenildi.

    Kristina Novytska

    4 GÜN ÖNCE KELEPÇE SİPARİŞİ VERDİĞİ BELİRLENDİ

    Kapının arkadan kilitli olması ve zorlanma olmaması intihar olayını güçlendirirken, kelepçe sırrını çözmek için polis inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan araştırmada, kelepçenin kargoyla geldiğini ve siparişi verenin de Kristina Novytska’nın olduğu belirlendi.

    İzmir’den internet üzerinden siparişle satın alınan kelepçenin de 4 gün önce sipariş verildiği öğrenildi. Muğla polisinin, kelepçenin sipariş verildiği iş yerini de bularak işletmecinin ifadesine başvurdukları da öğrenildi.

    Novytska'nin uzun süredir baş ağrısı şikayeti bulunduğu, bu nedenle sık sık tedavisi için ülkesine gittiği de belirlendi. Kristina Novytska'nın kesin ölüm sebebinin, Adli Tıp raporuyla ortaya çıkacağı belirtildi.

    Ukraynalı Kristina Novytska nın ölümünde intihar şüphesi #3

    Kristina Novytska

    Kristina Novytska

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir