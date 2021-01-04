Ukraynalı Kristina Novytska'nın ölümünde intihar şüphesi

Bodrum'da yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş olarak ölü bulunan Kristina Novytska'nın, 4 gün önce internet üzerinden kelepçe siparişi verdiği belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Eskiçeşme Mahallesi'ndeki 32 villanın bulunduğu bir sitede yaşayan 25 yaşındaki Ukraynalı Kristina Novytska'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, önceki gün durumu ailesine bildirdi.

Kendilerinin de kızlarından haber alamadıklarını belirten Novytska'nın ailesi, ev sahibini aradı.

EV SAHİBİ ÖLÜ BULDU

Eve çilingir yardımıyla giren ev sahibi, Kristina Novytska'yı sandalye üzerinde, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Novytska'nın yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

KAPISI KİLİTLİYDİ

Olay yerine giden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada, Kristina Novytska’nın anahtarının kapının iç kısmında bulunduğu ve çilingir açmadan önce arkadan kilitli olduğunu belirledi.

Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede, herhangi bir yerde zorlanma olmadığı da öğrenildi.

4 GÜN ÖNCE KELEPÇE SİPARİŞİ VERDİĞİ BELİRLENDİ

Kapının arkadan kilitli olması ve zorlanma olmaması intihar olayını güçlendirirken, kelepçe sırrını çözmek için polis inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan araştırmada, kelepçenin kargoyla geldiğini ve siparişi verenin de Kristina Novytska’nın olduğu belirlendi.

İzmir’den internet üzerinden siparişle satın alınan kelepçenin de 4 gün önce sipariş verildiği öğrenildi. Muğla polisinin, kelepçenin sipariş verildiği iş yerini de bularak işletmecinin ifadesine başvurdukları da öğrenildi.

Novytska'nin uzun süredir baş ağrısı şikayeti bulunduğu, bu nedenle sık sık tedavisi için ülkesine gittiği de belirlendi. Kristina Novytska'nın kesin ölüm sebebinin, Adli Tıp raporuyla ortaya çıkacağı belirtildi.





