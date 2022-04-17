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Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırı: 1 ölü, 18 yaralı

Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırı: 1 ölü, 18 yaralı

Rus bombardımanlarına maruz kalan Harkiv kentinde 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.Bombardıman sonucu çıkan yangına ise acil durumlar servisi ekipleri müdahale etti.