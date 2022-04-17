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- Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırı: 1 ölü, 18 yaralı
Ukrayna'nın Harkiv kentine saldırı: 1 ölü, 18 yaralı
Rus bombardımanlarına maruz kalan Harkiv kentinde 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.Bombardıman sonucu çıkan yangına ise acil durumlar servisi ekipleri müdahale etti.
- 17.04.2022 - 12:35
Rusya-Ukrayna savaşı 53 gündür devam ediyor.
Ukrayna'nın birçok kenti, Rus askerlerinin bombardımanlarına maruz kalıyor.
Ukraynaya yönelik saldırılar devam ederken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, Rus birliklerinin Harkiv’in Osnovyansky bölgesinde yerleşim yerlerini hedef aldığı ifade edildi.
1 ölü 18 yaralı
Bombardıman sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Saldırıcı sonucu 9 otomobil de yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale ve enkaz kaldırma çalışmaları ise saniye saniye kameralara yansıdı.