Ülke genelinde 'ALKOL' kod adlı operasyon başlatıldı

Emniyet ve jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlenen alkol operasyonu kapsamında, 23 bin 103 adreste arama başlatıldı.

Polis ekipleri, ülke genelinde halk sağlığının korunması ve sahte alkolün ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, 'Alkol' operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldığını bildirdi.

20 BİN 863 PERSONEL GÖREVDE

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde bugün 14.00-19.00 saatleri arasında 'Alkol' kod adlı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

20 bin 863 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katıldığı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe gibi alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılıyor.