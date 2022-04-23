Ülke genelinde motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi

20 bin 869 personelin katılımıyla 4 bin 812 noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada 23 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ve motosiklet yakalandı.

Ülke genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ve Trafik Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, 7 bin 320 ekip ve 20 bin 869 personelin katılımıyla 4 bin 812 noktada eş zamanlı olarak çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada 202 bin 624 araç, motosiklet, traktör ve servis aracı kontrol edilirken, 23 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ve motosiklet yakalandı.

33 kişi gözaltına alındı

İHA’nın haberine göre; 1.798 araç, motosiklet, traktör ve servis aracı trafikten men edildi. 13 bin 501 araç, motosiklet, traktör ve servis aracına ise para cezası uygulandı.

Motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik uygulamada, 403 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. 477 aranma kaydı bulunan şahsın yakalandığı ve 33’ünün gözaltına alındığı aktarıldı.

Ele geçirilenler

Uygulamada, 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet mermi/fişek, 1 adet kesici/delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kaydedildi:

“Türk Polis Teşkilatı olarak genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."