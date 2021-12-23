Ülkeden kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri başarısız oldu

Ülkeden kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri başarısız oldu

İzmir üzerinden yasa dışı yollarla deniz yolunu kullanarak yurt dışına kaçmaya çalışan 51'i FETÖ ile bağlantılı toplam 54 kişi yakalandı.

İzmir Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesinde bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında tekneyi durduran ekipler, 51'i Türk vatandaşı, 3'ü Suriye uyruklu 54 kişiyi yakaladı.

51'İ FETÖ ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Yapılan çalışmada, 13 Türk vatandaşı hakkında 'FETÖ'ye üye olma' suçundan arama kararı bulunduğu, 38'inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği belirlendi.

Yakalananlar, Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.