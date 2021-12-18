Uludağ'da karla birlikte kaza sayısı arttı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a çıkan yollar kar yağışıyla beraber çarpışan otolara döndü.

Yoğun kar yağışı altında kalan Uludağ'a yolu zincirsiz ve yas lastikleri ile çıkmayan sürücülerin kazalarıyla doldu.

Yolda kayan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, bazı araçlar su kanallarına uçtu.

BÖLGE ABLUKAYA ALINDI

Çekicilerin çıkarttığı araçlar kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri bölgeyi abluka altına aldı.

ZİNCİRSİZ ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN YOK

Zirveye çıkmak isteyen sürücüler tek tek durdurulup jandarma ekipleri tarafından denetlenirken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişine izin verilmedi.



