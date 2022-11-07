Uludağ’da mahsur kalan milli sporcu ve arkadaşı kurtarıldı

Bursa’da Uludağ'ın zirvesinden hava şartları nedeniyle uçuş yapamayan milli sporcu ve arkadaşı, kayboldukları ormanlık alanda 5 saat sonra kurtarıldı.

Bursa’da paraşütle atlamak için Uludağ’ın zirvesine çıkan 16 sporcu hava şartları nedeniyle uçuş gerçekleştiremedi. Sporcular ikişerli grup halinde aşağı yürüyerek inme kararı aldı. Paraşütçülerden en arkada kalan Milli sporcu Erol Aslantaş (47) ve Oğuz Sipahi (52) dağın yamacında yolunu kaybedince mahsur kaldı.

Bulundukları kayalık alandan inemeyeceğini anlayan 2 paraşütçü, havanın kararmasıyla durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve ANDA ekipleri sevk edildi.

5 saat sonra bulundular

Yaklaşık 50 kişilik ekip, Osmangazi ilçesi kırsal Büyükdeliler Mahallesi’nde plan çerçevesinde ormanlık ve patika yollardan iki paraşütçüye yaklaşık 5 saat sonra ulaştılar. Arama ve Kurtarma personeli ile birlikte ambulansın beklendiği noktaya indirilen Erol Aslantaş ve Oğuz Sipahi burada yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Paraşütü açıp kendilerine siper alanı oluşturdular

İHA'nın aktardığına göre; arama kurtarma ekipleri telefonla kendilerine "Bulunduğunuz yerden ayrılmayın" diyince milli sporcu ve arkadaşı paraşütlerini kendilerine siper ederek rüzgardan korundular.

Uçuş yapamadıkları için yürüyen fakat yanlış rota izlediklerini belirten Erol Aslantaş, "Kurtarma ekiplerinin sesini duymak güzeldi. Uçuş yapmadığımız için yürüyerek indik. Fakat yanlış bir rota çizdiğimiz için mahsur kaldık. Biz de hemen durumu ekiplere bildirdik. Onlar da bize bulunduğumuz yerden ayrılmamamızı söylediler. Arkadaşım problem yaşadığı için onu terk etmek istemedim. Dolayısıyla aynı problemi ben de yaşadım, sağlık durumlarımız iyi, bir sıkıtımız yok." dedi.

Ekip halinde zirveye çıkan sporculardan Emrah Uzel, ”Toplamda 16 kişi ekip halinde Uludağ’ın zirvesine yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirmek için çıktık. Burada hava şartlarının iyi olmasını bekledik. Fakat hava şartları uçuşa uygun gözükmeyince bulunduğumuz alandan yürüyerek iniş planladık. İkişerli grup halinde patika yollardan inerken 2 arkadaşımız arkada kaldı. Yoruldukları için bir süre mola veren arkadaşlarımız havanın kararmasını göz önünde bulundurarak jandarma ekiplerine mahsur kaldırdıkları yeri bildirdi. Sağ olsun arama kurtarma ekipleri ve jandarma dağa tırmanarak arkadaşlarımızı mahsur kaldıkları alandan kurtarmayı başardı. Çok şükür herhangi bir sağlık problemleri bulunmuyor” dedi.