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    Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapse çarptırıldı

    Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın davasında sorgulanan Ümitcan Uygun, 4 yıl 10 ay hapis yatacak.
    • DHA
    • 25.02.2022 - 16:48
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    Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapse çarptırıldı

    Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Ankara’nın Keçiören ilçesinde erkek arkadaşı olduğu belirtilen Ümitcan Uygun’un evinde ölü bulunmuştu.

    Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almış, bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

    4 YIL 10 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

    Hakkında müebbet hapis istenen Ümitcan Uygun, kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal", "tehdit" "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "bilişim sistemine usulsüz girme" suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.

    Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapse çarptırıldı #1


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