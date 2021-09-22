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    Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu'nun kanında uyuşturucu bulundu

    Ankara'da, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G ile Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi.
    • DHA
    • 22.09.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 11:40
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    Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu'nun kanında uyuşturucu bulundu

    Ankara'da, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G ile Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi.

    Ayrıntılar gelecek...

    Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu nun kanında uyuşturucu bulundu #1

    Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu nun kanında uyuşturucu bulundu #2

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