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- Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu'nun kanında uyuşturucu bulundu
Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu'nun kanında uyuşturucu bulundu
Ankara'da, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G ile Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi.
- DHA
- 22.09.2021 - 11:32
- Güncelleme : 22.09.2021 - 11:40
Ankara'da, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G ile Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi.
Ayrıntılar gelecek...