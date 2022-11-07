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İstanbul'da tepki çeken konvoylar
- 07.11.2022 - 10:41
- Güncelleme : 07.11.2022 - 11:37
Şehir magandaları, eğlence ve asker konvoyu bahaneleriyle trafiği ve sürücülerin canını tehliye atıyor.
Trafiği kapatarak araçların geçişlerini ve acil durumların yavaşlamasına neden olan şahıslar o anlarını kayıt altına aldı.
İstanbul'un Bağcılar, Ümraniye ve Kağıthane ilçelerinde trafikte asker konvoyu yapan gruplar tepkiye sebep oldu.
Ümraniye'de tüneli kapattılar
Ümraniye'de asker eğlencesi yapan bir grup, otomobilleriyle tüneli kapattı.
Araçlarından inen grubun tezahüratlar yaparak eğlendiği anlar, vatandaşların tepkisine sebep oldu.
Askeri havaya fırlattılar
Bağcılar'da asker eğlencesi düzenleyen bir grupta, araçlarıyla yol kapatıp askere giden arkadaşlarını havaya fırlattan şahıslar, askerin düşme tehlikesine sebep oldu.
Kağıthane'de tepki çeken görüntüler
DHA'nın haberine göre, bir başka trafik maganda grubu ise Kağıthane'de otomobilleriyle alt geçitte durup, yolu trafiğe kapattı.
Peş peşe sıralanan araçlardan inen sürücüler ve beraberindekiler, otomobilden açılan müzikler eşliğinde dans etti.
Ümraniye ve Bağcılar'da tepki geçen asker konvoyları VİDEO