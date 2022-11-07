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    İstanbul'da tepki çeken konvoylar

    Üç farklı grup asker eğlencesi konvoyunda trafiği tehlikeye sokarak vatandaşların tepkisine sebep olduğu anları, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
    • 07.11.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:37
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    İstanbul'da tepki çeken konvoylar

    Şehir magandaları, eğlence ve asker konvoyu bahaneleriyle trafiği ve sürücülerin canını tehliye atıyor.

    Trafiği kapatarak araçların geçişlerini ve acil durumların yavaşlamasına neden olan şahıslar o anlarını kayıt altına aldı.

    İstanbul'un Bağcılar, Ümraniye ve Kağıthane ilçelerinde trafikte asker konvoyu yapan gruplar tepkiye sebep oldu.

    Ümraniye'de tüneli kapattılar

    Ümraniye'de asker eğlencesi yapan bir grup, otomobilleriyle tüneli kapattı.

    Araçlarından inen grubun tezahüratlar yaparak eğlendiği anlar, vatandaşların tepkisine sebep oldu.

    Askeri havaya fırlattılar

    Bağcılar'da asker eğlencesi düzenleyen bir grupta, araçlarıyla yol kapatıp askere giden arkadaşlarını havaya fırlattan şahıslar, askerin düşme tehlikesine sebep oldu.

    Kağıthane'de tepki çeken görüntüler

    DHA'nın haberine göre, bir başka trafik maganda grubu ise Kağıthane'de otomobilleriyle alt geçitte durup, yolu trafiğe kapattı.

    Peş peşe sıralanan araçlardan inen sürücüler ve beraberindekiler, otomobilden açılan müzikler eşliğinde dans etti.

    Ümraniye ve Bağcılar'da tepki geçen asker konvoyları VİDEO

    İstanbul da tepki çeken konvoylar #1

    İstanbul da tepki çeken konvoylar #2

    İstanbul da tepki çeken konvoylar #3

    İstanbul da tepki çeken konvoylar #4


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