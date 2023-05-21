DHA
Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor.
Bu kez olayın adresi İstanbul.
Emniyet Müdürlüğü Ümraniye’de genel asayişin sağlanması, suçların önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
12 suçun şüphelisi
Çalışmalarda son 2 ayda gerçekleşen 3 oto hırsızlığı, 2 motosiklet hırsızlığı, 3 kapkaç, 2 işyerinden hırsızlık ve 2 açıktan hırsızlık olmak üzere toplam 12 suçun şüphelisi olan kişi tespit edildi.
U.K. isimli şahıs 19 Mayıs Cuma günü çalmış olduğu motosikletle Ümraniye’de yakalandı.
Tutuklandı
Yapılan sorgulamada 4 ayrı suçtan arandığı ve benzer suçlardan 108 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilen U.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.