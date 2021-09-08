Freninin patladığını zanneden bir sürücü, kaldırımda bekleyen 2 kişiyi teğet geçerek Zekeriya Satılmış’a ait iş yerinin depo duvarına çarptı.

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Esenkent Mahallesi’nde seyir halinde olan bir sürücü, dün sabah saat 08.00 sıralarında otomobilinin kontrolünü kaybetti.

Otomobil, Kurtuluş Caddesi ve Eflatun Sokak’ın kesişim noktasında, kaldırımda bekleyen ve yolda yürüyen iki kişinin arasından hızla geçerek Zekeriya Satılmış’a ait iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Kaldırımda telefonu ile oynarken otomobilin süratle yanından geçerek kendisini teğet geçtiğini gören genç, neye uğradığını şaşırdı.

BEBEĞİN DURUMUNU KONTROL ETTİ

Kazanın ardından otomobilin içinden çıkan sürücü ile kadın, hızla arka koltukta bebeğin durumunu kontrol etti.

Çarpma sesi ile dışarı çıkan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yaralı olarak atlayan kadın ile bebek, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye’de, 2 kişiyi teğet geçen otomobil duvara çarptı VİDEO



“FRENİN PATLADIĞINI ZANNEDEREK DEPONUN DUVARINA ÇARPMIŞ”

Zekeriya Satılmış, kazaya ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Sabah saatlerinde iş yerine geldiğimizde bir kaza oldu. Cadde yukarı taraftan gelen bir kadın, freninin patladığını zannederek gelip deponun duvarına çarpmış. Yaralılar vardı ambulans gelerek hastaneye götürdü. Bizde de biraz maddi hasar oluştu ama karşı tarafta yaralı olduğu ve otomobilinde çok fazla hasar oluştuğu için ben kendim yaptırırım dedim. Arabanın freni tutuyordu galiba kadın paniklemiş. 2 kişiyi sıyırmış geçmiş, Allah'tan onlara bir şey olmamış.”