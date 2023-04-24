Ümraniye’de 2 zincir markete dadanan hırsız tutuklandı Öğle saatlerinde marketlere girerek gıda malzemesi çalan şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelinin malzemeleri çalarak montuna sakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor.

Bu kez İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki zincir marketler hedef alındı.

İstanbul Emniyet müdürlüğü görevlileri, “İş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçu ile ilgili Ümraniye ilçesinde yürütülen çalışma başlattı.

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Dudullu Mahallesi’nde faaliyet gösteren 3 zincir marketten hırsızlık yapıldığına dair ihbar alınması üzerine ekipler olay yerlerine gitti.

Kimliği tespit edildi

Yapılan çevre ve güvenlik kameraları incelemelerinde, şahsın kimliği tespit edildi ve 26 yaşındaki G.G. olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli şahsın marketlere müşteri gibi girerek gıda malzemelerinin bulunduğu reyona yönelerek aldığı ürünleri farklı bir noktada mantonun içerisine sakladığı, kasa bölümünden geçerek uzaklaştığı belirlendi.

Şahıs Dudullu Mahallesi’nde yakalanarak muhafaza altına alındı.

26 suç kaydı olan şahıs tutuklandı

Yapılan sorgulamada hırsızlık ve benzeri suçlardan 26 adet suç kaydın olduğu anlaşıldı.

G.G. “İş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.