İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Cemil Meriç Mahallesi Menba Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çatı katı yangını alt katta bulunan daireye de sıçradı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çatı ve daire kullanılamaz hale geldi

Alevler 30 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürülürken çatı katı ve daire kullanılamaz hale geldi.

Yangında yaralanan olmadı

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye’de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Ümraniye’de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
Ümraniye’de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı