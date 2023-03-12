Ümraniye’de 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Cemil Meriç Mahallesi Menba Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Çatı katı yangını alt katta bulunan daireye de sıçradı.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Çatı ve daire kullanılamaz hale geldi
Alevler 30 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürülürken çatı katı ve daire kullanılamaz hale geldi.
Yangında yaralanan olmadı
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.