Ümraniye'de 3 motosikletin çarpışma anı Ümraniye'de emniyet şeridinde seyreden 2 motosikletli, hatalı sollama yaparak kontrolsüz bir şekilde emniyet şeridine geçiş yapan başka bir motosiklet sürücüsüne çarptı.

İHA

İstanbul TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana gelen olayda, emniyet şeridinde hızlı bir şekilde seyreden 2 motosiklet sürücüsü, hatalı sollama yaparak kontrolsüz bir şekilde emniyet şeridine geçiş yapan başka bir motosikletliye arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu. Kaza sonucu motosiklet sürücülerinden biri yaralandı.

Yardıma sürücüler koştu

Kaza sonrası yoldaki bir minibüs şoförü, yardım etmek için aracını emniyet şeridine çekip yardıma koştu.

Yaralı motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaza anı ve sonrası araç kamerasına yansıdı.