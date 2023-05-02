Ümraniye'de 3 motosikletin çarpışma anı

İHA
İstanbul TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde meydana gelen olayda, emniyet şeridinde hızlı bir şekilde seyreden 2 motosiklet sürücüsü, hatalı sollama yaparak kontrolsüz bir şekilde emniyet şeridine geçiş yapan başka bir motosikletliye arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri yola savruldu. Kaza sonucu motosiklet sürücülerinden biri yaralandı.
Yardıma sürücüler koştu
Kaza sonrası yoldaki bir minibüs şoförü, yardım etmek için aracını emniyet şeridine çekip yardıma koştu.
Yaralı motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, kaza anı ve sonrası araç kamerasına yansıdı.