Ümraniye’de 40 yıllık eşini süpürge kablosuyla boğdu

Emekli koca, temizlik yaparken ses yaptığı gerekçesiyle elektrik süpürgesinin kablosuyla eşini boğdu. Katil zanlısı koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yaşayan Gürsel Kaya (61), geçtiğimiz perşembe günü 155’i arayarak “Eşimi boğdum, nefes almıyor” diyerek ihbarda bulundu.

Olay yerine giden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şengül Kaya'nın (58) evde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü.

Hastanede can verdi

Şengül Kaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında kalbi duran Şengül Kaya, yapılan müdahaleyle birlikte hayata döndürülse de yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Her şey temizlikle başladı

Şüpheli Gürsel Kaya'nın emniyetteki ifadesinde “Ben şu an emekliyim ancak ek iş olarak geceleri bekçilik yapmaktayım. Şengül Kaya, benim 40 senelik resmi nikahlı eşim olur. Müşterek 3 çocuğumuz vardır. Olay günü sabah 7.00'da işten gelerek istirahate ayrıldım.” dediği öğrenildi.

Saat 15.00 sıralarında uyanarak eşiyle birlikte kahvaltı yaptığını söyleyen Gürsel Kaya, eşinin temizlik yapmaya başladığını kaydederek, ifadesini şu şekilde sürdürdü:

Süpürge kablosuyla boğdu

“Ben evin işlerine yardım ettim ancak eşim temizlik işini uzattı, çok fazla ses oluyordu. Benim uzun zamandır beynimde çınlama vardı. Temizlik sesinden rahatsız olmaya başladım. Bu nedenle temizliği bırakmasını istedim. Yaklaşık iki ay sonra oğlumuzun nişanını öne süren eşim, misafirlerin geleceğini söyleyince sözlü tartışmaya başladık.

Bir anlık sinirle eşimi ittirince sırtüstü düştü. Kendimi kaybettim, eşimin boğazını uzun süre sıktım. Eşim kurtulmak için tırnaklarını benim vücuduma sürtmeye başladı. Süpürge kablosunu gördüm, kabloyla eşimin boğazına yüklendim. Eşim kendinden geçince önce oğlumu ardından polisi aradım.”

‘Pişmanım’

Gürsel Kaya olay nedeniyle pişman olduğunu, daha öncesinde hiç fiziksel şiddete başvurmadığını söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, burada da savcıya ifade verdi.

Tutuklandı

Savcılık, “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan şüpheliyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

DHA’nın haberine göre Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Gürsel Kaya'nın sevk edildiği suç maddesinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.