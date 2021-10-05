Esenşehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde bulunan ahşap palet imalathanesi, sabah saatlerinde alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Esenşehir Mahallesi, Barajyolu Caddesi üzerinde bulunan ahşap palet imalathanesinde, sabah saat 06.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü, imalathaneyi sardı.

İmalathanenin bahçesinde bulunan paletler alev alev yandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeye ihbar üzerine Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli ve Sancaktepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile daha fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Ümraniye’de, ahşap palet imalathanesi alev alev yandı ViDEO

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.