Ümraniye'de sokak başında minibüsle çarpışan otomobil daha sonra 5 katlı binanın girişine çarptı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Site Mahallesi Kayacan Sokak'ta ilerlemekte olan Arzu Demir'in kullandığı otomobil, Kamuran Sokak'tan yokuş aşağıya inen Serdal Arslan'ın kullandığı minibüsle çarpıştı.

Savrulan otomobil daha sonra 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan boş dairenin duvarına çarptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza sırasında otomobilde bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis yolda önlem alırken binanın girişine çarpan otomobil itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Bina ve otomobilde hasar oluşurken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de aracın binaya çarptığı anlar VİDEO



"Cana geleceğine mala geldi"

DHA'ya kazayla ilgili konuşan Hüseyin Çakır, "Daireye araç girdiği yönünde bize haber geldi. Biz de korktuk. Telaşlı bir şekilde buraya geldik. Maddi zarar var. Aileye bir şey olmamış. Buna sevindik. Cana geleceğine mala geldi. Bu sorun değil. Dairemiz boştu." dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

















