Petrol
81.28
-2.90%
Euro
19.5181
0.57%
Dolar
18.6309
-0.01%
Altın
1.055
0.38%
Borsa
4959
0.00%
Bitcoin
308.808
-2.20%
BTXN Coin
5.78
-0.17%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Ümraniye'de aracın binaya çarptığı anlar

    Ümraniye'de sokak başında minibüsle çarpışan otomobil daha sonra 5 katlı binanın girişine çarptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 13:28
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 13:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'de aracın binaya çarptığı anlar

    İstanbul'un Ümraniye ilçesi Site Mahallesi Kayacan Sokak'ta ilerlemekte olan Arzu Demir'in kullandığı otomobil, Kamuran Sokak'tan yokuş aşağıya inen Serdal Arslan'ın kullandığı minibüsle çarpıştı.

    Savrulan otomobil daha sonra 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan boş dairenin duvarına çarptı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Kaza sırasında otomobilde bulunan 5 kişiden  3'ü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Polis yolda önlem alırken binanın girişine çarpan otomobil itfaiye yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

    Bina ve otomobilde hasar oluşurken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ümraniye'de aracın binaya çarptığı anlar VİDEO

    Ümraniye de aracın binaya çarptığı anlar #1

    "Cana geleceğine mala geldi"

    DHA'ya kazayla ilgili konuşan Hüseyin Çakır, "Daireye araç girdiği yönünde bize haber geldi. Biz de korktuk. Telaşlı bir şekilde buraya geldik. Maddi zarar var. Aileye bir şey olmamış. Buna sevindik. Cana geleceğine mala geldi. Bu sorun değil. Dairemiz boştu." dedi.

    Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Ümraniye de aracın binaya çarptığı anlar #2

    Ümraniye de aracın binaya çarptığı anlar #3

    Ümraniye de aracın binaya çarptığı anlar #4

    Ümraniye de aracın binaya çarptığı anlar #5


    Kraliçe Elizabeth'in kanserden öldüğü öne sürüldü
    Dünya

    Kraliçe Elizabeth'in kanserden öldüğü öne sürüldü

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Gaziantep'teki Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde 50 bin çocuk geleneksel oyunları öğreniyor
    Kültür Sanat

    Gaziantep'teki Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde 50 bin çocuk geleneksel oyunları öğreniyor

    Görüş Bildir