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    Ümraniye'de asfalt çalışması yapan işçilere silahlı saldırı

    Asfalt çalışması yapan işçilere yoldan geçmek isteyen silahlı şahıslar tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 1 işçi, hastaneye kaldırıldı.
    • 11.10.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 09:21
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    Ümraniye'de asfalt çalışması yapan işçilere silahlı saldırı

    İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Esenşehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi'nde, saat 05.30 sıralarında, 34 ETH 081 plakalı otomobildekiler asfaltlama çalışması yapılan yerden geçmek isteyince çalışma yapan belediye işçileri, yola asfalt döktüklerini ve oradan araçla geçişin olmadığını söyledi.

    Otomobildekiler ile işçiler arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilde bulunanlar, asfaltlama yapan işçilere rastgele ateş açtı.

    İşçilerden biri yaralandı

    DHA’nın haberine göre; açılan ateş sonucunda işçilerden Çağlar Çelik yaralandı. Otomobil, olay yerinden hızla uzaklaştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

    Ümraniye de asfalt çalışması yapan işçilere silahlı saldırı #1

    Hayati tehlikesi bulunmuyor

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Çelik'i ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı.

    Hastaneye kaldırılan yaralının tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

    Çok sayıda boş kovan bulundu

    Ekipler, olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek inceleme yaptı.

    Yapılan incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü.

    Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren otomobildeki kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Ümraniye de asfalt çalışması yapan işçilere silahlı saldırı #2

    “Hiçbir şey sormadan silahla ateş ediyorlar”

    Belediye işçisi Nesih Altın, “Arkadaşlar, asfalt dökme makinesi arıza verdiği için aşağıya inmişler. Bir otomobil geliyor. İçerisinde 5 kişi var. Hiçbir şey sormadan silahla ateş ediyorlar. Bizim arkadaşların her biri bir tarafa kaçıyor. Bir arkadaşımız vuruluyor. Yoldan geçmek istiyorlar. Arkadaşlar da çalışmadan dolayı izin vermemişler. Onlarda 10 dakika sonra tekrar buraya gelip ateş açtılar.” dedi.

    Ümraniye de asfalt çalışması yapan işçilere silahlı saldırı #3


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