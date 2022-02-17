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    Ümraniye'de aşırı hız kazaya sebep oldu

    Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, iki araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 10:54
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    Ümraniye'de aşırı hız kazaya sebep oldu

    İstanbul Ümraniye'de aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil, önündeki başka otomobil ile taksiye çarptı.

    1 YARALI

    Kazada öndeki otomobilin sürücüsü Nilay Demirci hafif yaralandı. Kaza sebebiyle TEM bağlantı yolunda trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Demirci'yi hastaneye kaldırdı.

    Öte yandan, kaza yapan araçların çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

    Ümraniye'de aşırı hız kazası

    Ümraniye de aşırı hız kazaya sebep oldu #1

    Ümraniye de aşırı hız kazaya sebep oldu #2

    Ümraniye de aşırı hız kazaya sebep oldu #3


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