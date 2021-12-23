Euro
12.9326
-6.56%
Dolar
11.4126
-6.38%
Altın
664.2270
-6.16%
Borsa
1,790.41
-0.76%
Bitcoin
573.885
-8.71%
BTXN Coin
38.22
-2.07%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Ümraniye'de aşırı hız yapan otomobil kamyonete daldı

    Ümraniye’de aşırı hız yaparak caddeye giriş yapan otomobil sürücüsü kamyonete çarptı. Olay yerinden geçen hurdacı ise otomobilin altında kalma tehlikesi geçirdi.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 16:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'de aşırı hız yapan otomobil kamyonete daldı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Mine Sokak'ta seyir halinde olan 05 AS 750 plakalı kamyonet, sokağa hızla giriş yapan Bilal D.'nin 34 CLL 633 plakalı otomobiliyle çarpıştı.

    Kamyonet çarpmanın etkisiyle savrulup yan yattı.

    HURDACI SANİYELERLE KURTULDU

    Kaza esnasında olay yerinden yaya olarak geçen bir hurdacı ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    SÜRÜCÜ ARAÇTAN ATLADI

    Kaza sonrası kendini dışarıya atan otomobil sürücüsü Bilal D.'yi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Bilal D.'yi hastaneye kaldırdı.

    Ümraniye de aşırı hız yapan otomobil kamyonete daldı #1

    Ümraniye de aşırı hız yapan otomobil kamyonete daldı #2

     

    Ümraniye de aşırı hız yapan otomobil kamyonete daldı #3

    Ümraniye de aşırı hız yapan otomobil kamyonete daldı #4

    Ümraniye de aşırı hız yapan otomobil kamyonete daldı #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir