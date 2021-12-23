Ümraniye'de aşırı hız yapan otomobil kamyonete daldı

Ümraniye’de aşırı hız yaparak caddeye giriş yapan otomobil sürücüsü kamyonete çarptı. Olay yerinden geçen hurdacı ise otomobilin altında kalma tehlikesi geçirdi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Mine Sokak'ta seyir halinde olan 05 AS 750 plakalı kamyonet, sokağa hızla giriş yapan Bilal D.'nin 34 CLL 633 plakalı otomobiliyle çarpıştı.

Kamyonet çarpmanın etkisiyle savrulup yan yattı.

HURDACI SANİYELERLE KURTULDU

Kaza esnasında olay yerinden yaya olarak geçen bir hurdacı ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

SÜRÜCÜ ARAÇTAN ATLADI

Kaza sonrası kendini dışarıya atan otomobil sürücüsü Bilal D.'yi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Bilal D.'yi hastaneye kaldırdı.