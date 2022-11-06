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- Ümraniye'de asker eğlencesinde pombalıyla havaya ateş edildi
Ümraniye'de asker eğlencesinde pombalıyla havaya ateş edildi
Kazımkarabekir Mahallesi'nde sokakta düzenlenen asker eğlencesinde, çocukların bulunduğu alanda pompalı tüfekle havaya ateş edildi.
- 06.11.2022 - 11:20
- Güncelleme : 06.11.2022 - 12:23
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, dün akşam saatlerinde şehir magandaları asker uğurlamasında havaya ateş etti.
Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında kimliği belirsiz şahıs yanında bulunan pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı.
Eğlence geç saatlere kadar devam etti
Etrafta çocukların olduğu eğlence anında havaya ateş eden şahıs yürekleri ağza getirdi.
Şans eseri yaralanan olmazken, eğlence geç saatlere kadar devam etti.
O anlar kayıt altına alındı
Bir çocuğun kulaklarını kapatarak ateş eden kişiyi izlediği görüntüler bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Ümraniye'de asker eğlencesinde pombalıyla havaya ateş edildi ViDEO