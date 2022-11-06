Ümraniye'de asker eğlencesinde pombalıyla havaya ateş edildi

Yaşam 40

İzmir'de eski eşini yalnız bırakmayan kadın donör oldu

Dünya 12

Rusların en çok tercih ettiği ikinci ülke Türkiye

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Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

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Denizli’de bu yıl 15 bin ton cennet hurması hasat edilecek

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Aşk acısını atlatan Icardi, kendisini buldu

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