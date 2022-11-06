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    Ümraniye'de asker eğlencesinde pombalıyla havaya ateş edildi

    Kazımkarabekir Mahallesi'nde sokakta düzenlenen asker eğlencesinde, çocukların bulunduğu alanda pompalı tüfekle havaya ateş edildi.
    • 06.11.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 12:23
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    Ümraniye'de asker eğlencesinde pombalıyla havaya ateş edildi

    İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, dün akşam saatlerinde şehir magandaları asker uğurlamasında havaya ateş etti.

    Sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında kimliği belirsiz şahıs yanında bulunan pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı.

    Eğlence geç saatlere kadar devam etti

    Etrafta çocukların olduğu eğlence anında havaya ateş eden şahıs yürekleri ağza getirdi.

    Şans eseri yaralanan olmazken, eğlence geç saatlere kadar devam etti.

    O anlar kayıt altına alındı

    Bir çocuğun kulaklarını kapatarak ateş eden kişiyi izlediği görüntüler bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Ümraniye'de asker eğlencesinde pombalıyla havaya ateş edildi ViDEO

    Ümraniye de asker eğlencesinde pombalıyla havaya ateş edildi #1

    Ümraniye de asker eğlencesinde pombalıyla havaya ateş edildi #2


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