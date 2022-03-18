Petrol
109.01
2.22%
Euro
16.39
0.42%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
919.61
0.26%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
602.477
0.90%
BTXN Coin
39.00
-0.68%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Ümraniye'de binada çıkan yangında can pazarı

    4 katlı bir binanın 3. katında ısıtıcının koltuğa düşmesiyle meydana gelen yangında, evde mahsur kalan kalan aile, itfaiye ekiplerince oksijen maskesi takılarak çıkarı çıkarıldı.
    • DHA
    • 18.03.2022 - 10:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye'de binada çıkan yangında can pazarı

     

    İstanbul Ümraniye'de İnkılap Mahallesi Atılgan Sokak'taki 4 katlı apartmanda çıkan yangında binanın 3. katında  yaşayan Mesut Alpcan'ın yaşadığı dairede ısıtıcının yere düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

    Yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Dairede yaşayanlar kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, üst kattaki yaşayan aile yoğun duman nedeniyle dairede mahsur kaldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    MAHSUR KALAN AİLE DAKİKALARCA KURTARILMAYI BEKLEDİ

    Yangın nedeniyle binayı ve üst katı kısa sürede duman kapladı. Üst katta yaşayan 3 kişilik aile yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayınca mahsur kaldı. Dairede yaşayan Veysel Düzenkıran, eşi Güler ve kızları Aysima dumandan etkilenmemek için pencereye çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında büyük korku ve panik yaşandı. Mahsur kalan aile dakikalarca pencerede kurtarılmayı bekledi.

    3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmak için oksijen maskesi takarak daireye girdi.

    İtfaiye ekipleri tarafından oksijen maskesi takılan aile dışarı çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan aile ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

    Ümraniye de binada çıkan yangında can pazarı #1

    "ISITICI KOLLTUĞUN ÜZERİNE DÜŞMÜŞ"

    Yangın çıkan dairede yaşayan  Mesut Alpcan "Isıtıcı koltuğun üzerine düşmüş. Yangın ondan çıkmış. Her tarafı duman kapladı" diye konuştu.

    "İLK GELMESİ GEREKEN MERDİVEN ARACI EN SON GELDİ"

    Bir mahalleli, "Yangın alt katta çıktı. Üst kattaki aile kapıyı açamadığı için mahsur kaldı, camda bekledi. İlk gelmesi gereken merdiven aracı en son geldi" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Ümraniye de binada çıkan yangında can pazarı #2

    Ümraniye de binada çıkan yangında can pazarı #3

    Ümraniye de binada çıkan yangında can pazarı #4

    Ümraniye de binada çıkan yangında can pazarı #5

    Ümraniye de binada çıkan yangında can pazarı #6

    Ümraniye de binada çıkan yangında can pazarı #7

    Ümraniye de binada çıkan yangında can pazarı #8

    Ümraniye de binada çıkan yangında can pazarı #9

    Ümraniye de binada çıkan yangında can pazarı #10


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu oluştu
    İç Haber

    İstanbul'da kar uyarısı sonrası trafik yoğunluğu oluştu

    Maltepe'de kardan buz tutan yolda drift yapan sürücüye ceza
    3. Sayfa

    Maltepe'de kardan buz tutan yolda drift yapan sürücüye ceza

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir