Ümraniye’de boşanmak istediği eşine öfkelendi, evi asetonla ateşe verdi

Bir çocuk annesi kadın, boşanmak istediği kocası tarafından tehdit ediliyor. Kadının kızı ile birlikte oturduğu evi o koca asetonla yaktı, 1 ay sonra cezaevinden çıktı. Korkan kadın yardım istiyor.

28 yaşındaki Güneş Yeşilyurt, 2019 yılında Orhan Yeşilyurt (30) ile evlendi.

Güneş Yeşilyurt, evlendikten bir süre sonra iddiaya göre eşinin uyuşturucu madde kullandığı gerekçesiyle boşanmak istedi.

EVİ, ASETONLA YAKTI

Buna öfkelenen Orhan Yeşilyurt, Güneş Yeşilyurt ve kızının oturduğu İstanbul Ümraniye'deki evi asetonla yaktı.

16 katlı binanın 7’inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

“PEŞİME ADAM TAKTI” DEYİP, YARDIM İSTEDİ

Eşinin şikayetçi olduğu Orhan Yeşilyurt, 1 ay cezaevinde yattı ve daha sonra tahliye edildi.

Çiftin boşanma davası sürerken; Güneş Yeşilyurt, eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini ve peşine adam taktığını söyledi.

Kızıyla huzur içinde yaşamak istediğini söyleyen Yeşilyurt, yetkililerden yardım istedi.

YANGIN SIRASINDA ÇOCUĞU İLE DIŞARIDAYDI

Güneş Yeşilyurt, “Eşim Orhan Yeşilyurt ile nikahtan iki hafta kadar sonrasında oturduğumuz evi yaktı, boşanmak istediğimi söylediğimde. Toplamda 6 yıllık bir beraberliğimiz bulunmakta ve bir çocuğumuz var. 1 ay kadar cezaevinde kaldı kendisi. Sonra tahliye edildi. Boşanma nedeni, uyuşturucuyla alakalı. Severek evlendik. Ama uyuşturucu işin içine girdiği zaman sonuçta bir çocuğumuz var.





Hayati tehlikem olduğu için öyle bir talepte bulundum kendisinden, kabul etmedi. Uyuşturucu maddenin etkisinde miydi bilmiyorum artık oturduğumuz evi kundakladı. Toplumu, oturduğumuz binayı tehlikeye soktu. Aseton dökerek yaktı evi, ben o sırada çocuğumla beraber dışarıdaydım. Allah'tan dışarıdaydım.” dedi.

“SÜREKLİ DURUŞMA ERTELENİYOR”

Mahkeme süreçlerinin devam ettiğini ve bu sabah da duruşmaları olduğunu söyleyen Yeşilyurt, “Karşı taraf özel bir klinikte tedavi gördüğünü söylediği için adli tıp buna karar veremiyor, raporları bekliyor. Kendisi de klinik raporlarını adli tıpa götürmüyor. Ve sürekli duruşma erteleniyor. Boşanma davamız başladı ve bununla beraber daha çirkin şeyler yaşandı. Kızımın velayetini almak istedi intikam alabilmek için. Bununla alakalı sosyal hizmetler geldi, evimi gördü.





Mahkeme kızımın geçici velayetini bana verdi. Bunun yanı sıra ciddi anlamda 1 buçuk senedir takipler oldu, ne olduğu belirsiz adamlar tarafından. Sabah 5’lere kadar kapımda adam tutuyor. Bekleyen kişiler tarafından olsun, eşimin kızıyla olan görüş gününde dahi, hala tehditler devam etmekte kızımın yanında özellikle. Kızımı gözetim altında görmesine karar verildi, 6 duruşmadır bu böyle.” diye konuştu.

“BEN KAPIMDA O ADAMLARI GÖRMEK İSTEMİYORUM”

Konuşmasına devam eden Güneş Yeşilyurt, “’Benim yangın davasından ceza alacağımı mı zannediyorsun, benim avukatım halledecek’ tarzında cümleler kuruyor. 'Sana hayatı zindan edeceğim. Elinden kızını alacağım. 5 kuruşsuz kızınla beraber yaşayacaksın. Sürüneceksiniz’ gibi şeyler söyledi. Ve bana kaza yaptırıp kaza süsü verdirmeyi bile düşünmüş. Bunu dahi planlamış. Mahkemeye yalancı şahitler çıkardı para karşılığında. Benim bundan sonraki beklentim, en başta kızımla gerçekten güven altında yaşamak.





Ben kapımda o adamları görmek istemiyorum. O tehditlere hakaretlere maruz kalmak istemiyorum. Çünkü en önemlisi bir anneyim. Kızıma en iyisini sağlamaya çalışıyorum. Karşı taraf kaldı ki eşim ve ailesi, yangından sonraki süreçte benim zararımı karşılamak yerine çocuğuma bir ayakkabı bir çöp dahi almayan insanlar. Benden kızımın velayetini talep ediyor. Benimle ciddi anlamda uğraşıyorlar.” şeklinde konuştu.