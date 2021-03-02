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    Ümraniye'de çatıda çalışan işçilerin tehlikeli 'önlemi'

    Kiremit döşemek için çatıya çıkan işçilerin biri beline ip bağlarken, diğeri ip ile işçiyi tuttu. Alınan tehlikeli 'önlem' bir vatandaş tarafından kaydedildi.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 12:49
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    Ümraniye'de çatıda çalışan işçilerin tehlikeli 'önlemi'

    Ümraniye’de çatıda çalışan iki işçi, aldıkları tehlikeli ‘önlem’ ile kazaya davetiye çıkardı.

    Kiremit döşemek için çatıya çıkan işçilerden biri beline ip bağladı.

    Diğer işçi ise ipi tuttu. İpi tutan işçiyi koruyacak herhangi bir önlem olmaması ise dikkat çekti.

    KAMERA İLE KAYDETTİ

    Metrelerce yükseklikte güvenlik önlemlerinin hiçe sayıldığı tehlikeli anlar, olaya şahit olan bir vatandaş tarafından kayıt altına alındı.

    Ümraniye de çatıda çalışan işçilerin tehlikeli önlemi #1

    "DÜŞSE NASIL TUTACAKSIN?"

    Kamera görüntülerinde, vatandaşın, “Görüyorsunuz arkadaşlar Türkiye’deki iş güvenliği. Adamın sırtına ipi bağlamışlar arkasından da bir adam tutuyor. O adam aşağı düşse, sen o ağırlığı nasıl kaldıracaksın, nasıl tutacaksın?” dediği duyuldu.

    Ümraniye'de çatıda çalışan işçilerin aldığı tehlikeli güvenlik önlemi İZLE


    Ümraniye de çatıda çalışan işçilerin tehlikeli önlemi #2

    Ümraniye de çatıda çalışan işçilerin tehlikeli önlemi #3

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