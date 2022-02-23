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    Ümraniye’de ‘cinayetim var’ dedi, sırtından vurdu

    Genç taksici, aracına müşteri gibi binen bir kişi tarafından gasbedilmek istendi. Taksicinin telefonu ile parasını isteyen saldırgan, sürücüyü sırtından vurup ortadan kayboldu.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 11:37
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 11:48
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    Ümraniye’de ‘cinayetim var’ dedi, sırtından vurdu

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Küçük Piyale Mahallesi'nde 23 yaşındaki Kaan Bozo'nun kullandığı 34 TEL 55 plakalı taksiye, 25 yaşlarında bir kişi müşteri olarak bindi.

    Beyoğlu'na gitmek istediği söyleyen kişi, taksicinin Kasımpaşa civarında çıkmaz bir sokağa girmesini sağladı.

    CEP TELEFONU VE PARASINI İSTEDİ

    Şüpheli, taksiciden üstündeki paraları ve cep telefonunu çıkarmasını istedi.

    Vermeye yanaşmayan taksiciye şüpheli, “Cinayetim var, 2 kişiyi de yaraladım. Bunun devamı da sen olacaksın.” dedi.

    Soyulacağını anlayan taksici, cep telefonunu yanına alarak kaçmaya çalıştı.

    Ümraniye’de ‘cinayetim var’ dedi, sırtından vurdu #1

    KAÇARKEN SIRTINDAN VURULDU

    Gaspçı, kapıyı açarak kaçmaya çalışan taksiciyi silahla ateş ederek sırtından yaraladı.

    Silahlı saldırgan olaydan sonra hızla kaçarken, vurulduğunu anlamayan taksici ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

    Daha sonra oto yıkamacıya kadar ulaşan taksici, kanlar içinde yere yığıldı.

    Ümraniye’de ‘cinayetim var’ dedi, sırtından vurdu #2

    “ÖLEBİLİRMİŞİM”

    Hastaneye kaldırılan sürücü ameliyata alındı.

    Tedavisinin ardından gaspçıdan şikayetçi olduğunu söyleyen Kaan Bozo, “Doktorun ifadesine göre mermi 1 santim daha aşağıya gelse ölebilirmişim.” dedi.

    Ümraniye’de ‘cinayetim var’ dedi, sırtından vurdu #3

    OĞLUM EKMEĞİNİN PEŞİNDE ÖLEBİLİRDİ

    Oğlunu sabah işe yolladığını söyleyen anne Sultan Bozo, “Oğlumun gasp haberi, kurşunlandığını duydum. O an beynimden vurulmuşa döndüm. Ekmek davasına işe çıktı, ölebilirdi de. Allah kimseye bu durumu yaşatmasın. Taburcu oldu, şimdi yanımda çok mutluyum.” diye konuştu.

    Geçen cuma günü saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayın failini arama çalışmaları sürüyor.

    Ümraniye’de ‘cinayetim var’ dedi, sırtından vurdu #4

    Ümraniye’de ‘cinayetim var’ dedi, sırtından vurdu #5


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