Ümraniye'de dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kontrolü kaybederek yokuştan geriye doğru devrilen kamyonette bulunan 2 kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, bir elektrik firmasına ait kamyonetin sürücüsü mahalle arasındaki rampadan yukarı çıkmak istedi.

Dik yolda kontrolden çıkan kamyonet, bir anda geri geri gelerek yol kenarındaki evin bahçesine doğru devrildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kamyonette bulunan 2 kişinin yaralandığı olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin yol kenarındaki evlerin üzerine devrilmemesi ise olası faciayı önlemiş oldu.

İstanbul'da dik rampadan çıkamayan kamyonet devrildi VİDEO

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