Araç kullanırken şeker hastalığı tutan sürücü, kontrolden çıkarak önce minibüse ardından karşı şeritteki cipe çarptı. Kazada ise 1 çocuk 2 kadın yaralandı.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi üzerinde süratle seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü, direksiyon başında rahatsızlandı.

Otomobil önce duraktan çıkan yolcu minibüsüne, daha sonra da karşı şeritten gelen cipe çarptı.

3 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre rahatsızlanan vatandaşın şeker hastası olduğu öğrenilirken, kazada sürücüsünün rahatsızlandığı otomobilde bulunan 1 çocuk 2 kadın hafif şekilde yaralandı.

Ümraniye'de direksiyon başında rahatsızlanan sürücü dehşet saçtı ViDEO

"Bu hızla gitseydi dükkanlara girerdi"

Yaralılar tedbir amaçlı çevredeki hastaneye sevk edildi. Kaza anını gören Ekrem Sezgin, “Sabah saat 10.00 sıralarında hızlı bir araba arka kapısı açık şekilde gelip önce minibüse vurdu, daha sonra önündeki arabaya çarptı. Eğer bu hızla gitseydi karşı tarafta ki dükkanlara girerdi. Kadın şeker hastasıymış galiba, direksiyonda bayılmış o şekilde kaza meydana gelmiş. Durumları iyiydi, biraz kadın şoktaydı. Ambulans geldi hastaneye götürdü." şeklinde konuştu.