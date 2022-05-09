Ümraniye'de direksiyon başında rahatsızlanınca kaza yaptı

TEM'de direksiyondayken fenalaşan sürücü, önce kamyonete ardından 2 otomobile çarptı. Kamyonetin devrildiği kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde TEM Otoyolu Çakmak mevkii Edirne istikametinde hastaneye gitmek üzere otomobiliyle ilerleyen Orhan Doğan, direksiyon başında fenalaştı.

Doğan'ın kullandığı otomobil, önce Metin Karasu yönetimindeki kamyonete çarptı.

Peş peşe kaza yaşattı

Kazanın etkisiyle kamyonet devrilirken, ilerlemeye devam eden otomobil daha sonra başka bir otomobile arkadan çarparak durabildi.

Olayda fenalaşan sürücü Orhan Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tedaviye alındı

Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

"Yan teker savurunca bana vurdu"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Seyfi İşleyen, "Otobanda ilerlerken buradaki araç yan tekere vurmuş. Yan teker de savurunca geldi bana vurdu." dedi.

"Baygın halde görünce aşağı indik"

Kazayı gören başka bir sürücü ise, "Kamyon devrildi. Kamyona çarpmış ağabey. Bayıldı galiba o sırada. Sonra bizim yanımızdan geçti otomobile çarptı. Baygın halde görünce indik biz de. Öyle bir şey oldu herhalde hastaneye gidiyormuş." diye konuştu.



























