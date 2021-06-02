Ümraniye'de emniyet şeridindeki otomobil motosiklete çarptı

Emniyet şeridinde ilerleyen otomobil, bir anda aynı şeride giren motosiklete çarparak sürücüsünün yaralanmasına sebep oldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Tantavi Tüneli'nde, 34 DLH 701 plakalı otomobilin sürücüsü U.K. emniyet şeridinde ilerlerken, Ahmet Vural yönetimindeki 34 DMO 826 plakalı motosiklet de emniyet şeridine girdi.

Bunun üzerine otomobil sürücüsü, önüne çıkan motosiklete çarptı.

MOTOSİKLETLİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BİR ANDA SAĞA ATLADI"

Otomobil sürücüsü U.K., "Gidiyorduk, motor bir anda sağ şeride atladı. Zaten emniyet şeridindeydi, sol tarafta trafik olunca bir anda sağ şeride atladı ve kaza böyle oldu." ifadelerini kullandı.