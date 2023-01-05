Ümraniye'de eski kayınbiraderini öldüren katil adliyede

Eski baldızının sözlüsü Murat Polat ile kavga eden Ferhat Emre P., silahını ateşledi. Polat hayatını kaybederken katil de adliyeye gönderildi.

Ümraniye'nin Altınşehir Mahallesi'nde Ferhat Emre P., 2 yıl önce boşandığı eşinin yaşadığı 4 katlı binanın giriş katına geldi.

Ferhat Emre P., eski baldızının sözlüsü Rüştü Can Ü.'nün, eski eşinin evine girip çıktığını fakat kendisinin gelemediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine Ferhat Emre P. ile eski kayınbiraderi Murat Polat arasında tartışma çıktı. Taraflar evden çıkarak bina kapısının önüne geldi.

Silahlı çatışma çıktı

Tartışmanın büyümesiyle eski kayınbirader Murat Polat, elindeki silahla Ferhat Emre P.'ye ateş etti. Bunun üzerine Ferhat Emre P., Murat Polat'a ve Rüştü Can Ü.'ye ateş ederek karşılık verdi.

Ferhat Emre P., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Yapılan olay yeri incelemelerinde 3 silah bulundu. Silahlardan 2'sinin kurusıkı olduğu belirlendi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Başından vurulan Murat Polat, ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda ağır yaralanan Rüştü Can Ü. ise Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı Murat Polat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adliyeye gönderildi

Gözaltına alınan Ferhat Emre P., ifadesinin ardından bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.





