Ümraniye'de ev sahibi ile kiracının zam kavgası

İHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 2 senedir kirada oturan Recep Emirhan Dinç ile ev sahibi arasında kira zammı tartışması çıktı.

Ev sahibi, bin 500 lira olan kirayı 6 bin liraya çıkarmak isteyince kiracı Emirhan Dinç zammı kabul etmedi.

Ev sahibi, kiracıya ‘eve zarar vermişsin’ diyerek kapısına geldi. İkili arasında burada çıkan tartışmada kiracı darbedildi.

Cep telefonuna yansıyan görüntüde kiracı Recep Emirhan Dinç koşarak sokaktan uzaklaşırken ev sahibinin ise, "Görüntüyü sileceksin. polisi arıyorum. Benim iznim olmadan benim görüntümü alıyorsun. Sen benim görüntümü alırsan. Saldırırım tabi." demesi dikkat çekti.

Kiracı Recep Emirhan Dinç, olayı şu sözlerle anlattı:

2 senedir burada kiracıyım, kirayı bin 500 liradan 6 bin liraya çıkarmak istedi, kabul etmedim. Bana iftiralar attı ve kapıma gelip beni darbetti. Çok huzursuz olduk ve çıkmak zorunda kaldık. Hem fahiş zam yapıyor hem de kapıma gelip beni darbediyor. Devletin bu konuda bir şeyler yapmasını istiyorum. Karakola başvurdum. Ama 2 gün sonra yeniden geldi. Bin 500 liraya oturuyordum, 6 bin lira istedi. '7 bin 500 liraya hazır kiracım var eğer çıkacaksan onu alacağım, çıkmazsan 6 bin liraya otur' dedi. Ben 4 katı zammı kabul etmeyince bana iftira attı, 'komşulardan ses geliyor eve gelip kontrol edeceğim' dedi. Ben de kabul etmedim. Kapıya geldi. Küfrederek beni darbetti.