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    Ümraniye'de fabrikada yangın çıktı

    Ümraniye Dudullu'da bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ve kauçuk üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 02.10.2021 - 07:36
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    Ümraniye'de fabrikada yangın çıktı

    Ümraniye Dudullu'da bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi 402. sokakta bulunan plastik ve kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    İtfaiye ekiplerinin fabrikanın üç tarafından havadan ve yerden müdahale ettiği yangın, yoğun çabalar sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

    HASAR MEYDANA GELDİ

    Yangın sonucu, yaklaşık 1000 metrekare alana kurulu fabrikada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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