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- Ümraniye’de fark edilen hırsızlar, kaçarken kamerayı kırdı
Ümraniye’de fark edilen hırsızlar, kaçarken kamerayı kırdı
- 06.09.2022 - 14:11
- Güncelleme : 06.09.2022 - 14:16
İstanbul’un Ümraniye’de ilçesinde, cumartesi akşamı 5 kişilik bir grup hırsız, Aşağı Dudullu Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şantiyesinde hırsızlık yapmak istedi.
Gruptan 2 kişi duvarın üzerine çıkarak şantiyeye girmeye çalışırken, diğer 3 kişi gözcülük yapmaya başladı.
Sokaktan geçen vatandaşların şaşkın bakışları içerisinde şantiyede duvardan aşığa atlayan 2 hırsız, bekçi tarafından fark edildi.
Hırsızlık anları kamerada
İHA’nın haberine göre; sokaktan hızlıca uzaklaşmaya çalışan 5 hırsız, son anda güvenlik kamerasını fark etti.
Ümraniye’de fark edilen hırsızlar, kaçarken kamerayı kırdı VİDEO
Elindeki sopayla güvenlik kamerasını vuran hırsızlar, güvenlik kamerasını kırdı. Başarısızlıkla sonuçlanan hırsızlık girişimi, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.