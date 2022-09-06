İnşaat şantiyesinden hırsızlık yapmak isteyen 5 kişilik grup, bekçi tarafından fark edilince kaçarken güvenlik kamerasını kırdı.

İstanbul’un Ümraniye’de ilçesinde, cumartesi akşamı 5 kişilik bir grup hırsız, Aşağı Dudullu Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şantiyesinde hırsızlık yapmak istedi.

Gruptan 2 kişi duvarın üzerine çıkarak şantiyeye girmeye çalışırken, diğer 3 kişi gözcülük yapmaya başladı.

Sokaktan geçen vatandaşların şaşkın bakışları içerisinde şantiyede duvardan aşığa atlayan 2 hırsız, bekçi tarafından fark edildi.

Hırsızlık anları kamerada

İHA’nın haberine göre; sokaktan hızlıca uzaklaşmaya çalışan 5 hırsız, son anda güvenlik kamerasını fark etti.

Ümraniye’de fark edilen hırsızlar, kaçarken kamerayı kırdı VİDEO



Elindeki sopayla güvenlik kamerasını vuran hırsızlar, güvenlik kamerasını kırdı. Başarısızlıkla sonuçlanan hırsızlık girişimi, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.