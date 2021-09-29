Euro
10.3178
-0.58%
Dolar
8.8752
0.06%
Altın
493.97
-0.07%
Borsa
1.393
0.65%
Bitcoin
375.005
1.22%
EXEN Coin
20.07
-1.76%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı

    Yapımı devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ndeki bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Bazı işçiler, dumandan etkilendi.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 15:58
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 16:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı

    İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı, henüz inşaat halinde olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ndeki bir binanın bodrum katında, saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İnşaat malzemelerinin tutuşması ile alevler kısa sürede büyüdü, çevreyi dumanlar kapladı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bazı işçiler, dumandan etkilendi.

    Bölgeye ihbar üzerine sağlık eve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı ViDEO

    Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı #1

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Dumandan etkilenen işçiler, olay yerinde ambulansa alınarak tedavi edildi.

    Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

    Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı #2

    Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı #3

    Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı #4

    Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı #5

    Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı #6

    Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir