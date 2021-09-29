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Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı

Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı

Yapımı devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ndeki bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Bazı işçiler, dumandan etkilendi.