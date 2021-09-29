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- Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı
Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı
Yapımı devam eden İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ndeki bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Bazı işçiler, dumandan etkilendi.
- DHA
- 29.09.2021 - 15:58
- Güncelleme : 29.09.2021 - 16:08
İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı, henüz inşaat halinde olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ndeki bir binanın bodrum katında, saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İnşaat malzemelerinin tutuşması ile alevler kısa sürede büyüdü, çevreyi dumanlar kapladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bazı işçiler, dumandan etkilendi.
Bölgeye ihbar üzerine sağlık eve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ümraniye’de, finans merkezinde yangın çıktı ViDEO
KONTROL ALTINA ALINDI
Dumandan etkilenen işçiler, olay yerinde ambulansa alınarak tedavi edildi.
Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alınıp söndürüldü.