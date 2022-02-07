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- Ümraniye’de gelin arabası üzerindeki yazı ilgi çekti
Ümraniye’de gelin arabası üzerindeki yazı ilgi çekti
Düğün konvoyunda gelin arabasındaki, “Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech” yazısı, görenleri gülümsetti.
- İHA
- 07.02.2022 - 10:29
- Güncelleme : 07.02.2022 - 10:32
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir çiftin gelin arabasının arkasına yazdıkları yazı, dikkatleri üzerine topladı.
Koranavirüs salgını döneminde evlenen çift, “Evleniyoruz, mutluyuz” yerine, salgın döneminde kullanılan aşılara atıf yaptı.
KELİME OYUNU YAPTI
Sinovac ile BioNTech aşı isimlerini kelime oyunu yaparak kullanan çift arka cama, “Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech” yazdırdı.
Gelin arabasındaki yazı, görenleri gülümsetti.