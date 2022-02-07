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    Ümraniye’de gelin arabası üzerindeki yazı ilgi çekti

    Düğün konvoyunda gelin arabasındaki, “Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech” yazısı, görenleri gülümsetti.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 10:32
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    Ümraniye’de gelin arabası üzerindeki yazı ilgi çekti

    İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bir çiftin gelin arabasının arkasına yazdıkları yazı, dikkatleri üzerine topladı.

    Koranavirüs salgını döneminde evlenen çift, “Evleniyoruz, mutluyuz” yerine, salgın döneminde kullanılan aşılara atıf yaptı.

    KELİME OYUNU YAPTI

    Sinovac ile BioNTech aşı isimlerini kelime oyunu yaparak kullanan çift arka cama, “Ne Sinovac, Ne Biontech, Sana Vuruldum Birtech” yazdırdı.

    Gelin arabasındaki yazı, görenleri gülümsetti.

    Ümraniye’de gelin arabası üzerindeki yazı ilgi çekti #1

    Ümraniye’de gelin arabası üzerindeki yazı ilgi çekti #2

    Ümraniye’de gelin arabası üzerindeki yazı ilgi çekti #3


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