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    Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisindeki patlama kamerada

    Geçen hafta geri dönüşüm tesisinde yaşanan patlamanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
    • 29.12.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 12:29
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    Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisindeki patlama kamerada

    İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Şerifali Mahallesi Mevdudi Sokağı üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde, 21 Aralık saat 11.00 sıralarında yaşanan patlama büyük bir korkuya neden oldu.

    Tesisten yükselen alevler nedeniyle, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Maddi hasar meydana geldi

    Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınmasının ardından söndürüldü. Tesiste maddi hasar meydana geldi.

    Herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı.

    Patlama anları kamerada

    İHA’nın haberine göre; tesisteki patlama anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

    Görüntülerde tesiste personelin çalışma yaptığı esnada patlama meydana geldiği, akabinde yangın başladığı, çalışanlardan birinin koşarak kaçtığı görüldü.

    Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisindeki patlama kamerada VİDEO

    Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisindeki patlama kamerada #1

    Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisindeki patlama kamerada #2

    Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisindeki patlama kamerada #3

    Ümraniye’de, geri dönüşüm tesisindeki patlama kamerada #4


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